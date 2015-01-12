За сутки боевики 63 раза обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, районом наибольшего обострения остается Донецкий аэропорт и населенные пункты вблизи него. Вчера вечером произошло боестолкновение между боевиками и защитниками нового терминала аэропорта, сообщили в штабе АТО.

Кроме того, на Донецком направлении террористы из минометов обстреляли метеовышку Донецкого аэропорта и Авдеевку. Также из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня «Град» боевики обстреляли Тоненькое, Пески и Опытное, а из противотанковых управляемых ракет - Гранитное.

Читайте такжеВ зоне АТО активизировались боевые действияНа других направлениях незаконными вооруженными формированиями были обстреляны из минометов населенные пункты Углегорск, Ленинское и Гнутово, из артиллерийских систем - окрестности Никишино, а из «Градов» - населенные пункты Отрадовка и Гнутово - дважды.

«Наши военные уверенно контролируют ситуацию и, при необходимости, наносят удары, подавляя наиболее активные огневые точки террористов. Противник несет потери», - подчеркивается в сообщении.