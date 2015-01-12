В НАТО отметили признаки "легкой разрядки" на Донбассе

07:43, 12 января 2015
Политика
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По данным Североатлантического альянса, напряженность на востоке Украины незначительно уменьшилась. 

REUTERS

В опубликованном в понедельник, 12 января, интервью газете Die Welt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что число вооруженных столкновений на Донбассе немного сократилось. По его словам, "местами еще продолжаются бои, но вместе с тем есть признаки легкой разрядки".

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В то же время Столтенберг отметил, что на востоке Украины все еще находятся российские военные, которые помогают сепаратистам. Общее положение в Донбассе генсек НАТО назвал "нестабильным и сложным". Он добавил, что "гуманитарная ситуация в регионе продолжает вызывать беспокойство".

Столтенберг призвал Москву безотлагательно создать условия для прекращения огня. Он также подчеркнул, что ожидает от российских властей выполнения минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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