Столтенберг: Украина отказывается от внеблоковости и может стать членом НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конфереции по итогам заседания Украина-НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

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"Ранее Украина официально придерживалась позиции о своей внеблоковости. Сейчас правительство объявило, что Украина лишится этого статуса, и это решение мы также уважаем. И если Украина подаст заявку на вступление в НАТО, эта заявка будет рассмотрена", - заявил Столтенберг.

Тот факт, что Киев в ходе заседания Украина - НАТО сообщил альянсу о таком решении, подтвердили в МИД Украины.

Об этом говорится в twitter-сообщении посла по особым поручениям МИД Дмитрия Кулебы.

Генсек НАТО в связи с этим отдельно подчеркнул, что альянс считает действующим решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о евроатлантических перспективах Украины.

"Мы до сих пор придерживаемся мнения, что Украина станет членом НАТО", - заявил он.

В то же время окончательное решение о заявке на вступление и, соответственно, о самом вступлении, должна принять украинская сторона, подчеркнул генсек. "Мы с уважением отнесемся к решению Украины подавать заявку, если оно будет принято. И так же будем уважать, если будет принято решение не подавать заявку", - заявил Столтенберг.