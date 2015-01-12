Джемилев: Теракты в Париже наиболее выгодны России

Об этом в эфире ТСН заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев.

"Когда такие трагедии происходят, общество начинает взвешивать - кому это может быть выгодно. И здесь можно однозначно сделать вывод, что эти теракты больше всего выгодны России. (Чтобы) отвлечь внимание от того уровня терроризма, который Россия делает в отношении Украины, к "исламскому терроризма", - отметил он.

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Нардеп прогнозирует, что подобные теракты активизируют деятельность крайне правых и других "фашистов".

"Кроме того это преступление (теракт) будет активизировать крайних правых - партию Мари Ле Пен (Национальный фронт), а также других "фашистов" в других странах - Венгрии, или Болгарии. А те в свою очередь, как можно видеть, чаще всего поддерживают Россию", - добавил Джемилев.