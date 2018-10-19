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Содержим 450 человек: до закрытия заседания Рады досидели аж 13 нардепов

14:57, 19 октября 2018
Политика
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На следующей неделе депутаты будут работать в комитетах и фракциях / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, во время закрытия заседания в сессионном зале было 13 народных депутатов.

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Как отметила первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко, закрывая заседание парламента, на следующей неделе депутаты будут работать в комитетах и фракциях, а с 29 октября по 2 ноября - с избирателями.

Следующее заседание состоится 6 ноября.

Напомним, каждый десятый нардеп пропустил почти все голосования в сентябре. 11 нардепов не проголосовали ни разу за месяц.

Как сообщал УНИАН, места депутатов в Раде планируют оборудовать сенсорными экранами и ПК.

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Теги: #Рада#Верховная Рада