Содержим 450 человек: до закрытия заседания Рады досидели аж 13 нардепов

Следующее заседание парламента состоится 6 ноября.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, во время закрытия заседания в сессионном зале было 13 народных депутатов.

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Как отметила первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко, закрывая заседание парламента, на следующей неделе депутаты будут работать в комитетах и фракциях, а с 29 октября по 2 ноября - с избирателями.

Следующее заседание состоится 6 ноября.

Напомним, каждый десятый нардеп пропустил почти все голосования в сентябре. 11 нардепов не проголосовали ни разу за месяц.

Как сообщал УНИАН, места депутатов в Раде планируют оборудовать сенсорными экранами и ПК.