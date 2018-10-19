Содержим 450 человек: до закрытия заседания Рады досидели аж 13 нардепов
14:57, 19 октября 2018Политика
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Следующее заседание парламента состоится 6 ноября.
На следующей неделе депутаты будут работать в комитетах и фракциях / фото УНИАН
Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, во время закрытия заседания в сессионном зале было 13 народных депутатов.
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Как отметила первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко, закрывая заседание парламента, на следующей неделе депутаты будут работать в комитетах и фракциях, а с 29 октября по 2 ноября - с избирателями.
Следующее заседание состоится 6 ноября.
Напомним, каждый десятый нардеп пропустил почти все голосования в сентябре. 11 нардепов не проголосовали ни разу за месяц.
Как сообщал УНИАН, места депутатов в Раде планируют оборудовать сенсорными экранами и ПК.
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