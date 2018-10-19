Ремонт в Раде: места депутатов планируют оборудовать сенсорными экранами и ПК

Цветные сенсорные экраны для голосования будут иметь диагональ от 10 до 12 дюймов.

Рабочие места народных депутатов в зале заседаний Верховной Рады планируют оборудовать сенсорными экранами для голосования.

Об этом свидетельствует заявка на сайте zakupki.prom.ua, которая является крупнейшей площадкой государственных и коммерческих торгов и официальным участником системы электронных государственных закупок ProZorro.

Так, Управление делами Верховной Рады заказало проведение тендера с ожидаемой стоимостью в размере 5,7 миллиона гривень на ремонт зала пленарных заседаний с заменой системы электронного голосования.

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Как сказано в тендерной документации, в состав стационарного рабочего места народного депутата должны входить "персональный компьютер/терминальный клиент/специализированное решение, модуль с кнопками для голосования, модуль бесконтактного считывания ID-карточки народного депутата Украины, цветной сенсорный экран с диагональю от 10” до 12” с возможностью голосования с него, всех видов записи на выступлении, микрофон, громкоговоритель, устройство для пользования синхронным переводом, модуль подзарядки для всех типов персональных мобильных устройств народного депутата Украины и электронная табличка с ФИО народного депутата Украины".

Согласно требованиям тендера, новой системой необходимо оборудовать 450 стационарных рабочих мест народных депутатов Украины в зале пленарных заседаний ВРУ, президиум парламента (3 стационарных рабочих места и 3 дополнительных), трибуну (1 стационарное рабочее место), рабочее место президента Украины (1 рабочее место), премьер-министра Украины, ложе правительства (2 стационарных рабочих места) и подсистему сопровождения пленарных заседаний (рабочие места администраторов и технического персонала – 6 стационарных рабочих мест).

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Кроме того, планируется обустроить дополнительные 250 мест на балконе и в ложах средствами синхронного перевода.

Отмечается, что аукцион должен начаться 30 октября. Проектирование должно завершиться по факту выполненных работ, но не позднее 20 декабря. Источником финансирования проектных работ является государственный бюджет Украины.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий утвердил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы. Главным элементом этой стратегии является введение единой электронной карточки народного депутата Украины.

По словам Парубия, благодаря такой электронной ID-карте будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады и заседания комитетов.