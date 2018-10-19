"Относимся к этому спокойно": Сытник рассказал о неоднократном обнаружении "прослушек" в НАБУ

Директор НАБУ допускает, что сотрудников бюро прослушивали сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и военной разведки.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил о неоднократном обнаружении прослушки в бюро.

Об этом он рассказал в интервью парламентской газете "Голос Украины".

"Прослушку" под НАБУ обнаруживали очень много раз. Но мы к этому спокойно относимся. Я всегда говорю коллегам: ребята, мы должны работать с осознанием того, что нас постоянно прослушивают и за нами постоянное наблюдение. И это действительно так. Мы не пытаемся их (людей, прослушивающих НАБУ, - ред.) блокировать, бить, задерживать", - заявил Сытник.

Директор НАБУ допускает, что сотрудников бюро прослушивали сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и военной разведки.

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В свою очередь Сытник уверяет, что НАБУ законно установило прослушку в кабинете заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Относительно еще одной попытки сотрудников бюро установить прослушку в здании САП в сентябре текущего года, Сытник заявил о проведении служебного расследования по данному факту.