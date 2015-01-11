Порошенко сегодня примет участие в Марше единства в Париже
10:15, 11 января 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Париже намерен принять участие в Марше единства в память о жертвах нападения на Charlie Hebdo.
Порошенко поедет в Париж / @poroshenko
Об этом Порошенко сообщил в Twitter.
"В воскресенье в Париже с народом Франции и президентом Франсуа Олландом приму участие в Марше единства. Скажем НЕТ терроризму, ДА - свободе и демократии", - заявил Порошенко.
Читайте такжеПорошенко и Меркель обсудят в Париже пути решения ситуации на ДонбассеКак сообщалось, в Марше единства также примут участие лидеры других европейских государств, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
7 января трое вооруженных людей напали на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, погибли 10 журналистов и двое полицейских.
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