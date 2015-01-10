​Комиссия утвердила условия конкурса на должность главы антикоррупционного бюро

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос о принятии соответствующего проекта объявил сегодня во время второго заседания глава комиссии Рефат Чубаров.

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"Проект объявления о проведении конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро со всеми нами согласованными изменениями и дополнениями, кто за это решение?", - предложил Рефат Чубаров.

В результате, 7 членов комиссии высказались "за", а 2 "воздержались".

При этом члены комиссии согласовали, что согласованный во время сегодняшнего заседания текст отправят в администрацию президента для проверки корректорами, после чего его разошлют всем членам комиссии по электронной почте.

Рефат Чубаров также отметил, что после окончательного ознакомления и согласования членами комиссии, председатель и секретарь комиссии заверят проект собственными подписями.

Кроме того, как сообщает радио "Свобода", по словам секретаря конкурсной комиссии по избранию руководителя антикоррупционного бюро Евгения Захарова, "от кандидатов достаточно лишь заявления, автобиографии, в частности, членство в политических партиях, а также право на имущество, доходы, расходы".

Он отметил, что директор бюро будет избираться на 5 лет, его возраст не должен превышать 65 лет. Конкурсант должен иметь высшее юридическое образование. Специальная проверка будет проводиться на последнем этапе перед назначением.

Сегодняшнее заседание комиссии длилось почти 8 часов.