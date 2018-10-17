"Погибло много украинцев": у Порошенко требуют от оккупантов качественного расследования теракта в Керчи

Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что вся ответственность за события в Керчи возлагается на оккупационную власть России.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин подчеркивает, что Киев предостерегает власти Российской Федерации как государства-оккупанта от попыток разжигания межнациональной розни в оккупированном Крыму после взрывов в политехническом колледже в Керчи.

Об этом представитель главы государства сообщил «112-Украина».

Он отметил, что до начала российской оккупации в Крыму, до 2014 года, не было массовых убийств.

Читайте такжеКерченский стрелок владел оружием законно – СМИ

"Много лет в Крыму бывало всякое, но ни разу до начала российской оккупации не было массовых убийств. И конечно, никто ни разу, не дожидаясь даже результатов минимальных каких-то установленных фактов, не позволял себе огульно обвинять по этническому признаку, как сегодня сделали оккупационные власти", - заявил Бабин.

"Конечно, я думаю, что будет еще реакция руководства государства на этот печальный факт, потому что много погибло украинских граждан", - сказал представитель президента.

"Мы готовы предоставить любую помощь семьям погибших, раненых. Но хочу подчеркнуть, что полная ответственность за то, что происходит в Крыму, возлагается на государство-агрессора. Хочу особо подчеркнуть, что... факты разжигания межнациональной розни... должны получить достойную оценку международного сообщества. В очередной раз предостерегаем оккупантов от таких попыток, и требуем качественного расследования в соответствии с нормами международного гуманитарного права того, что произошло в Керчи", - подчеркнул Бабин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, погибли 17 человек. Глава подконтрольной Кремлю администрации Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», переквалифицировали на статью «Массовое убийство».