Экс-глава МИД предрек РПЦ печальное будущее из-за разрыва отношений с Константинополем

РПЦ может деградировать до уровня той первоначальной московской метрополии, предполагает экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

Своими заявлениями о разрыве с Константинополем и противопоставлением против всех Москва загоняет себя в тупик, ведь следовательно, происходит самоустранение российского православия от мирового.

Читайте такжеЭкзархи Константинополя заявили о готовности работать над последним этап предоставления автокефалии УПЦ

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

По его словам, для российской православной церкви сейчас настало «время Че», когда она пытается себя защитить, но защищаясь, делает все большие нелепости, которые будут иметь для нее катастрофические последствия.

"Когда украинское православие отделится и станет на ноги, Россией теряется историческая преемственность, на которую она претендовала... А российская православная церковь идет на обочину, она будет скатываться до уровня той первоначальной московской метрополии", - отметил Огрызко.

Хотя, на самом деле, вопрос о каноничности, по его мнению, является очень важным для самой российской православной церкви.

"Мы же прекрасно знаем, каким образом она получила это так называемое право называться патриархатом. Потому что это была типичная коррупционная сделка и подкуп тогдашнего Вселенского патриарха Дионисия, которого, кстати, сразу отправили в монастырь. Хотя, к сожалению, тогда его решение не отменили, так что это произошло сейчас. То, что украдено, оно возвращается", - подчеркнул бывший глава внешнеполитического ведомства Украины.