Немецкий теолог назвал одну из главных ошибок РПЦ по Украине

РПЦ надеялась, что сторонников автокефалии в Украине мало, хотя на самом деле это не так.

РПЦ неверно оценила церковную ситуацию в Украине, что и объясняет ее резкую реакцию на решение Вселенского Синода относительно автокефалии для украинской церкви.

Такое мнение в интервью DW.com высказал немецкий исследователь православия из Мюнстерского университета Томас Бремер.

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«Мне известно, что в Украине много людей стремятся иметь свою украинскую автокефальную церковь. Зато россияне надеялись, что сторонников автокефалии в Украине мало, а большинство хочет быть вместе с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), хотя на самом деле это не так. Поэтому именно этот просчет отчасти привел к такой реакции РПЦ», – отметил теолог.

Относительно последствий для всего православного мира, то здесь, по мнению исследователя, определяющей будет реакция не Москвы, Константинополя и Киева. «Все будет зависеть от того, как отреагируют другие православные церкви, то есть Сербская, Болгарская, Румынская, Греческая, Кипрская и другие. Если другие церкви займут в этом вопросе позицию одной из сторон (конфликта - Ред.), то есть Константинопольского патриархата или РПЦ, тогда существует опасность раскола. Однако если эти церкви будут выступать посредниками в этом конфликте между Константинополем и Москвой, поддерживая контакты между двумя церквами одновременно, тогда, надеюсь, раскола можно будет избежать», – сказал Бремер.