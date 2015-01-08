Луценко: Мир без победы является поражением

Об этом в эфире программы «Время. Итоги дня» на 5 канале сказал координатор парламентской коалиции Юрий Луценко, сообщает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

«Тактическая победа, по моему убеждению, заключается в восстановлении контроля за всей украинской территории. Это можно сделать, в том числе и построив прочную экономику, а также построив мощные Вооруженные Силы», - отметил политик.

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По его словам, экономике до переизбрания парламента уделялось слишком мало внимания. А вот по армии, то мы фактически с нуля построили боеспособное войско.

«Чрезвычайно важными были и также успехи украинской дипломатии. Поэтому мы ожидаем от украинских политиков, президента, премьера, министра иностранных дел единства в достижении победного результата в международном давлении на Россию», - заявил народный депутат.

Луценко убежден, что именно избрана президентом тактика экономического и дипломатического давления сохраняет жизни сотен и тысяч жизней лучших сынов нашего народа, пока доказывает свою эффективность.

«Освобождение нашей территории еще не будет нашей окончательной победой. Наблюдая за событиями в Париже, помня сбитый малайзийский самолет, вспоминая жертвы на Донбассе, мы должны осознать, что окончательной победой будет демонтаж империализма в московском Кремле, который является самой большой угрозой для безопасности и стабильности в Европе», - подчеркнул Луценко.

Поэтому, по его мнению, стратегическая победа будет заключаться в объединении усилий всех цивилизованных стран вокруг демонтажа кремлевского империализма.

«Вся внешняя политика Украины должна сводиться к тому, что мы стоим на переднем крае борьбы с империалистически-террористической Москвой и затраты на поддержку Украины являются фактическими затратами на оборону цивилизованных стран. И не надо жалеть миллиардов, потому открытая война будет стоить значительно дороже», - считает координатор парламентской коалиции, подчеркивается в сообщении.