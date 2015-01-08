В "Правом секторе" считают, что в Одессе действуют несколько террористических групп подрывников

В Одессе действуют как минимум 2 террористические группы подрывников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Одесской областной организации «Правого сектора» Сергей Стерненко сегодня вечером в прямом эфире одесского телеканала «Медиа-информ».

«Действуют 2 разные группы, как минимум. Взрывы возле волонтерских офисов и на железной дороге осуществили разные группы. Это видно, в том числе, по характеру взрывов. Мы заинтересованы в том, чтобы найти виновных. Терроризм, который сейчас начинает разворачиваться в Одессе, не должен быть в нашем мирном городе», - заявил Стерненко.

Читайте такжеТеракты в Одессе могли организовать политические кланы для дестабилизации ситуации в городе - активисты

Во время прямого эфира ведущий задал Стерненко вопрос о том, соответствует ли действительности информация, появившаяся 8 января в некоторых местных СМИ, о том, что «Правый сектор» якобы задержал одного из причастных к терактам в Одессе. Говорится, в частности, о том, что задержан «с поличным один из бомбистов, которые последние месяцы терроризируют город», злоумышленника «изобличает видеозапись, на которой якобы видно, как он готовится подложить под чью-то дверь новую бомбу».

Стерненко отказался комментировать данную информацию, не подтвердив ее и не опровергнув. «В силу определенных причин я не могу сейчас об этом говорить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2014 года в 4.30 на улице Сегедской в Одессе прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина, который шел с взрывным устройством. Также были повреждены окна и балконы близлежащих 6 жилых домов. Мощность взрыва была эквивалентна килограмму тротила. Взрывы аналогичной мощности произошли 3 и 10 декабря: взорвали магазин «Патриот» и помещение в бизнес-центре «Адмиральский», в котором располагался один из волонтерских офисов по оказанию помощи украинским военнослужащим. (После данного ЧП волонтеры переехали в центр города – на ул. Ланжероновскую).

Читайте такжеЗа информацию об организаторах последнего взрыва в Одессе активисты предлагают 100 тысяч гривень

24 декабря произошел взрыв на Одесской железной дороге - при прохождении грузового поезда в районе станции «Застава-1», 23 декабря - по улице Жуковского, 36, злоумышленники взорвали автомобиль, стоявший возле офиса Совета общественной безопасности.

Ночью 3 января 2015 года на станции Одесса-Пересыпь машинист электровоза обнаружил на 4-м пути под вагоном-цистерной разлив груза - газойль (нефтепродуктов). Выяснилось, что утечка произошла через отверстие, которое находилось ниже середины 66-тонного вагона-цистерны. Характер отверстия в цистерне имел взрывную природу - в результате детонации взрывного устройства конденсированного вещества. В ночь на 5 января в центре города взорвали волонтерский офис по улице Гимназической,3.