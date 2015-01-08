Очередной «гумконвой» с РФ въехал на Донбасс без осмотра пограничниками и ЧХ

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление одиннадцатого «гуманитарного груза»", - говорится в сообщении.

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В частности, отмечается, что представители Международного комитета Красного Креста не участвовали в перемещении груза, поэтому "украинское сводное подразделение совершило лишь визуальное наблюдение за прохождением российского груза через государственную границу, без выполнения возложенных на него контрольных функций".

Визуальный контроль был осуществлен в пунктах пропуска для автомобильного сообщения «Донецк» и «Матвеев Курган» на территории Российской Федерации двумя сводными погранично-таможенными группами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, очередной так называемый «гуманитарный конвой» России пересек границу Украины.

По данным представителя АТО Андрея Лысенко, в направлении Донецка и Луганска проследовали 124 российских грузовика.

Ранее в СНБО Украины заявляли, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.