Лидер «Батькивщины» помолилась за мир и здоровье украинских защитников, а также за утверждение единой поместной Украинской православной церкви.

На праздник Покровы Пресвятой Богородицы Юлия Тимошенко посетила Свято-Сретенский храм в прифронтовой Константиновке.

Лидер «Батькивщины» помолилась за мир и здоровье украинских защитников, а также за утверждение единой поместной Украинской православной церкви.

«Это большой праздник для Украины, день, когда мы чтим защитников и защитниц нашей страны. Довольно долго было принято считать, что в Украине боеспособной армии, по сути, нет. Жили минувшей славой, находили подвиги в архивах, смотрели на покрытые пылью старинные хоругви и булавы...А когда пришла беда в страну, когда враг ступил на нашу святую землю — поднялись наши ребята и девушки. Появилась новая украинская армия — рожденная не указами и постановлениями, а сердцами и душами украинцев...», – написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, появление этих действительно великих людей, наших героев, рождение нашей армии — «это настоящее рукотворное чудо, не менее потрясающее, чем омофор Богородицы над Константинополем».

«Это наша Покрова Украины! Склоняем головы с благодарностью перед всеми теми, кто отдал свою жизнь за Украину. Помним, не забудем...», – отметила лидер партии.

«Мир обязательно вернется в Украину, а государство будет заботиться о воинах, их семьях и всех украинцах. Донбасс будет украинским, а границы Украины – возобновлены. Украина победит!» – уверена Юлия Тимошенко.