"Укроборонпром" задействует "Кварсит" в выпуске авиационного вооружения

Предприятие "Кварсит" (КГНПП "Кварсит", Донецкая область) может быть задействовано в кооперации по производству высокоточного авиационного вооружения, сообщают в пресс-службе госконцерна.

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На сегодняшний день "Укроборонпром" уже погасил перед КГНПП 1 млн грн задолженности по заработной плате, а также 380 тыс. грн задолженности по обязательным платежам, включая налоги и отчисления в соцфонды.

"Согласно утвержденному графику, в полном объеме задолженность перед предприятием планируется погасить до марта. Руководство КГНПП "Кварсит" рассчитывает на средства, полученные от реализации продукции",– сообщают в госконцерне.

Как говорится в сообщении, в настоящее время новое руководство предприятия "предпринимает все меры для налаживания потенциальных связей с партнерами для полной реанимации предприятия и загрузки всех производственных мощностей".

"Кварсит" – крупнейший на территории бывшего СССР производитель специализированных изделий из кварцевой керамики. Предприятие специализируется, в том числе, на производстве радиопрозрачных термостойких носовых обтекателей из пирокерамики для авиационных управляемых ракет и зенитно-ракетных комплексов.