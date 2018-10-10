Пресс-секретаря Путина спросили об обещании Суркова повысить зарплаты в "ДНР"

Пресс-секретарь президента РФ пообещал, что российская сторона будет продолжать оказывать "гуманитарную помощь" оккупированным российскими наемниками регионам Донбасса.

В Кремле отказались отвечать на вопрос, намерена ли Россия поднять уровень жизни на оккупированном Донбассе до общероссийского уровня и на каком правовом основании представитель России обещает поднимать зарплаты в ОРДЛО.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу УНИАН прокомментировать сообщение агентства ТАСС, где сказано, что по итогам переговоров помощника президента РФ Владислава Суркова и нового главы оккупационной администрации в Донецке Дениса Пушилина Россия намерена поднять зарплаты в оккупированной части Донбасса.

В частности, Песков отметил, что первый раз об этом слышит.

«Вы знаете, государственное агентство (ТАСС - УНИАН) сообщает очень широкий спектр новостей, и вам лучше обратиться к эксперту Алексею Чеснакову (который сообщил эту новость – УНИАН), чтобы он разъяснил, откуда такая информация. Я вам ничего в официальном плане на этот счет ничего сказать не могу», - сказал Песков.

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Отвечая на вопрос УНИАН, есть ли у Кремля планы поднимать уровень жизни в ОРДЛО, он сказал: «Кремль приветствовал бы более высокий жизненный уровень на этой территории, территории, как вы знаете, отвергнутой Киевом в социально-экономическом плане».

«Вы знаете, что российская сторона постоянно оказывает гуманитарную помощь этим регионам Донбасса, и будет продолжать эту практику, а в основном, кто и где будет поднимать зарплаты, - ничего не могу сказать», - добавил он.

Как сообщал ТАСС, сегодня, 10 октября, помощник президента РФ Владислав Сурков встретился в Москве с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, где Сурков пообещал повышение зарплат на оккупированной территории Донбасса.

По итогам встречи Пушилин заявил, что на ней подробно обсуждалось "положение в "ДНР", получены "гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан", а в "ближайшее время будет принят ряд решений гуманитарного характера, которые позволят ощутимо увеличить заработную плату для целого ряда групп населения".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия. В состав группировки российских войск на Донбассе входит 35,5 тыс. человек.