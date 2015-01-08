ЕС готовит новую помощь Украине - СМИ

Об этом сообщило информационное агентство dpa со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

Подробности пока неизвестны. Согласно сообщению, ожидается, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расскажет о планах Брюсселя во время визита в Ригу, которую он намерен посетить 8 января, сообщает Немецкая волна.

Ожидается, что в Риге Юнкер встретится с премьер-министром Латвии Лаймдота Страуюма и другими чиновниками. Речь пойдет о начале председательства Латвии в ЕС и собственно о ситуации в Украине.

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Как известно, в середине декабря Юнкер призвал страны ЕС расширить финансовую помощь для Киева. Выступая в Европарламенте он отметил, что Украина нуждается еще двух миллиардов евро.

Реакция глав государств и правительств стран ЕС тогда была сдержанной. Предпосылкой для дальнейшей помощи они назвали введение в Украине реформ и успехи в борьбе с коррупцией.

По подсчетам МВФ, Украине не хватает 15 млрд долларов - это больше, чем ожидалось ранее. ЕС до сих пор пообещал Киеву в целом 1,6 миллиарда евро. Большая часть этой суммы уже выплачена.