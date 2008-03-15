В БЮТ считают, что киевская власть руководит Секретариатом Президента

В понедельник, 17 марта, в Верховной Раде Украины будет зарегистрирован проект постановления о назначении досрочных выборов мэра Киева и столичного городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире канала «Интер» заявил народный депутат Украины Андрей ПОРТНОВ (фракция Блока Юлии Тимошенко).

Он отметил, что этот проект постановления срочно рассмотрит Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, который возглавляет Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

А.ПОРТНОВ заявил, что «киевская власть сегодня руководит Секретариатом Президента».

Он отметил, что указ о создании комиссии по изучению ситуации в Киеве был подписан тогда, когда Президент находился за границей.

«Президент ее (комиссию – УНИАН) не создавал, потому что его два дня не было в Украине, а кто-то за эти два дня подписывает указ», - сказал А.ПОРТНОВ.

Вместе с тем депутат в очередной раз обвинил Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО «в разворовывании киевской земли».

Обращаясь в эфире к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, А.ПОРТНОВ сказал: «Генпрокуратура Украины работает на вас». По его словам, Киевсовет выделил органам прокуратуры 58 земельных участков.

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство обратилось к Президенту с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

Кроме того, Кабмин обратился в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

13 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился с письмом к Президенту с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей председателя КГГА на 10 дней.

В тот же день Президент В.ЮЩЕНКО своим указом отстранил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя КГГА сроком на 15 дней.

Президент поручил провести в этот срок служебное расследование невыполнения Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ своих служебных обязанностей, нарушение им Конституции и законов.

С этой целью В.ЮЩЕНКО создал комиссию для проведения служебного расследования и назначил ее председателем вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА.