Яценюк попросил Германию о расширении помощи Украине - СМИ
Украина призывает Германию расширить финансовую помощь.
Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время визита в Берлин, передает DW.
В ходе встречи в берлинском замке "Бельвю" Яценюк сказал, что в связи с тяжелой экономической ситуацией на Украине он надеется на увеличение помощи со стороны Германии.
Читайте такжеЯценюк и президент ФРГ обсудили совместные шаги для преодоления агрессии РФ
По сообщению источников, близких к переговорам, Яценюк в ходе встречи заверил Гаука в том, что Киев выполнит свою часть минских договоренностей об урегулировании кризиса на востоке Украины.
Напомним, днем 7 января в Берлине представители Германии и Украины подписали совместный документ о намерении выделить Киеву кредит в размере 500 млн евро под низкий процент сроком на 20 лет. На эти средства планируется финансировать проекты по восстановлению восточных регионов Украины, пострадавших от вооруженного конфликта с пророссийскими сепаратистами.
8 января украинский премьер встретится в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Основной темой переговоров будут пути урегулирования конфликта на востоке Украины.