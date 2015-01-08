Яценюк попросил Германию о расширении помощи Украине - СМИ

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время визита в Берлин, передает DW.

В ходе встречи в берлинском замке "Бельвю" Яценюк сказал, что в связи с тяжелой экономической ситуацией на Украине он надеется на увеличение помощи со стороны Германии.

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По сообщению источников, близких к переговорам, Яценюк в ходе встречи заверил Гаука в том, что Киев выполнит свою часть минских договоренностей об урегулировании кризиса на востоке Украины.

Напомним, днем 7 января в Берлине представители Германии и Украины подписали совместный документ о намерении выделить Киеву кредит в размере 500 млн евро под низкий процент сроком на 20 лет. На эти средства планируется финансировать проекты по восстановлению восточных регионов Украины, пострадавших от вооруженного конфликта с пророссийскими сепаратистами.

8 января украинский премьер встретится в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Основной темой переговоров будут пути урегулирования конфликта на востоке Украины.