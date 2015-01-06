США требуют от России освободить Савченко
Представитель Госдепа США Джейн Псаки обеспокоена состоянием здоровья военнопленной летчицы Надежды Савченко.
Об этом Псаки сообщила сегодня на брифинге, передает ТСН.
По ее словам, ее ведомство неоднократно выражало требование освобождения всех украинских военнопленных и заложников.
Псаки приветствует обмен пленными, который состоялся в декабре, однако пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что российские боевики продолжают удерживать сотни людей, которые должны быть освобождены.
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"Мы еще раз осуждаем тот факт, что Россия продолжает удерживать украинских заложников, в том числе депутата украинского парламента, военную летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова. Мы знаем, что Надежда Савченко продолжает голодовку в знак протеста против своего заключения, и в данный момент имеет проблемы со здоровьем. Мы призываем к ее немедленному освобождению, а также освобождению всех других заложников, которых держат в России", - заявила Псаки.