США требуют от России освободить Савченко

Об этом Псаки сообщила сегодня на брифинге, передает ТСН.

По ее словам, ее ведомство неоднократно выражало требование освобождения всех украинских военнопленных и заложников.

Псаки приветствует обмен пленными, который состоялся в декабре, однако пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что российские боевики продолжают удерживать сотни людей, которые должны быть освобождены.

Читайте такжеАдвокат Савченко не смогут с ней встретиться до 12 января

"Мы еще раз осуждаем тот факт, что Россия продолжает удерживать украинских заложников, в том числе депутата украинского парламента, военную летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова. Мы знаем, что Надежда Савченко продолжает голодовку в знак протеста против своего заключения, и в данный момент имеет проблемы со здоровьем. Мы призываем к ее немедленному освобождению, а также освобождению всех других заложников, которых держат в России", - заявила Псаки.