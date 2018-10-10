Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

У Будапешта есть опасения относительно "создания Украиной военной базы" в Закарпатской области.

МИД Венгрии вызвал посла Украины Любовь Непоп в связи с "ситуацией вокруг венгров в Закарпатской области" и публикацией сайтом Миротворец имен закарпатских чиновников у которых имеется венгерский паспорт.

Об этом заявил представитель МИД Венгрии Левенте Мадьяр на пресс-конференции в среду, 10 октября, сообщает "Новое время".

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По словам Мадьяра, у Будапешта также есть опасения относительно "создания Украиной военной базы" в Закарпатской области, в нескольких километрах от границы с Венгрией.

"Странно, что это происходит в то время, когда продолжаются боевые действия на востоке Украины", - добавил он.

Кроме того, Будапешт возмутился появлением на сайте Администрации президента Украины петиции об урегулировании статуса граждан Украины с двойным и более гражданством стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал список жителей Закарпатской области, которые получили паспорта Венгрии, являясь государственными служащими и депутатами местных советов.

Список состоит более чем из 300 фамилий.