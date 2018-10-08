Кличко рассказал о первой работе с зарплатой в 80 рублей

На первые заработанные деньги он купил скейт, потому что "это было модно".

Киевский городской голова Виталий Кличко, будучи несовершеннолетним, подрабатывал в столице экскурсоводом.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". Именно этот вид деятельности, по словам Кличко, является его первой профессией.

"Работал в Бюро международного молодежного туризма. У меня был свой автобус и водитель в 15 лет (смеется, - ред.). Я нормальные деньги зарабатывал – 80 советских рублей. Это была треть зарплаты моего отца, подполковника", - рассказал мэр столицы.

Кличко добавил, что первые заработанные деньги потратил на скейт. "Это модно было", - уточнил он.

Также, добавил чиновник, он купил радиоприемник и большой киевский торт. При этом киевские торты мэр любит и сейчас.

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Напомним, Виталий Кличко родился в 1971 году в Киргизской ССР, в 1985 году его семья переехала в Украину. Имеет звания почетного и вечного чемпиона мира по боксу в версии WBC. Кроме этого, имеет ряд других титулов в боксе и кикбоксинге. Свою карьеру завершил в декабре 2013 года, с 5 июня 2014 года является главой КГГА - мэром столицы.

Виталий Кличко окончил Переяслав-Хмельницкий педагогический институт в 1995 году, аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта, Национальную академию госуправления при президенте Украины, в 2000 году защитил кандидатскую диссертацию.