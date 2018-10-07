Украинский кум Путина снова заявил, что не считает РФ агрессором и рассказал об отдыхе в оккупированном Крыму (видео)

Политик утверждает, что Крым является тем местом, которое он любил и любит.

Политик и бизнесмен, кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором по отношению к Украине.

Об этом он сказал в субботу в эфире российского телеканала ТВЦ.

"Я не считаю, что Россия агрессор", - заявил он.

"Когда я говорю, что я Россию не считаю агрессором, то это не просто заученная фраза, потому что я езжу в Москву, веду переговоры и у меня здесь много друзей. Я так говорю, потому что я считаю, что это объективная истина", - добавил Медведчук.

Он также рассказал о социсследованиях об отношении украинцев к России, не назвав при этом организации, проводившие эти исследования.

"В феврале 2018 года два социологических центра задали вопрос гражданам Украины: "Как вы относитесь к России?". Так вот, 38% относятся к России "плохо и очень плохо", а 45% - "хорошо и очень хорошо". Два дня назад мы получили социологические исследования, которые говорят, что "плохо и очень" – 32%, а "хорошо и очень" – уже 47%", - утверждает политик.

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"Я среди тех 47%, которые относятся к России хорошо и очень хорошо. Поэтому термин "агрессор" для меня является пропагандистским штампом, но никак не реальностью", - заявил Медведчук.

На реплику гостей студии, что есть решение украинского парламента, признающее Россию агрессором, политик ответил: "Совершенно верно, но это не означает… Решений парламента очень много. Вы знаете решение по Востоку… Это все пропагандистские штампы".

В то же время, на вопрос о том, считает он Крым частью Украины или России, Медведчук ответил: "Согласно действующему законодательству Украины, Крым – это Украина. К сожалению, де-факто, это сегодня Россия".

При этом он отметил, что отдыхает и будет отдыхать в Крыму: "Крым – это место, где я отдыхал и отдыхаю сегодня. Это ни для кого не является секретом. Я там в этом году отдыхал и в прошлом, и буду отдыхать дальше".

Ранее Виктор Медведчук говорил, что Владимир Путин считает Донбасс территорией Украины, и можно договориться о возвращении неподконтрольной Киеву части территории на условиях широкой автономии.

18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает Россию агрессором и оккупантом.