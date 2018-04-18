Медведчук не считает Россию страной-агрессором

Политик подчеркнул, что наблюдатели ОБСЕ никогда не сообщали о наличии регулярных частей РФ на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук не считает Россию агрессором в Украине. По его словам, в конфликте на Донбассе РФ выступает лишь посредником в переговорах.

Соответствующее заявление поолитик сделал в интервью Deutsche Welle, обнародованном 18 апреля.

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"Конфликт на Донбассе - это конфликт между людьми, которые не согласились с приходом новой власти и с политиками новой власти", - заявил Медведчук.

Он также отметил, что Россия, как и ОБСЕ, выступает лишь посредником в вопросе решения конфликта на Донбассе, что "непосредственно записано в Минских соглашениях".

"Россия присутствует в нормандском формате и взяла на себя функции по оказанию воздействия на руководство непризнанных республик", - подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос журналиста о наличии российских частей на Донбассе Медведчук отметил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "никогда не сообщала о наличии регулярных частей РФ на территории, неподконтрольной Украине".

При этом он избежал ответа на вопрос о наличии на Донбассе российского вооружения. Также Медведчук подчеркнул, что его не интересует вопрос, кто финансирует боевиков ОРДЛО.

По словам Медведчука, на переговорах в Москве, он "выполняет просьбу президента Украины господина Порошенко". Речь идет об обмене и освобождении лиц, которых удерживают на территории РФ и ОРДЛО, а также реализации Минских домоленостей.

Как известно, Медведчук связан тесными отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным, который является крестным отцом дочери Медведчука.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что кум Владимира Путина Виктор Медведчук оказался наиболее эффективной кандидатурой в переговорах с Россией относительно пленных.