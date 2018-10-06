Яценюк выступает за срочное введение постоянной международной мониторинговой миссии на Азове

Арсений Яценюк подчеркнул, что украинские Военно-морские силы увеличивают свое присутствие.

Мы не допустим, чтобы Россия заблокировала Азов и Мариуполь. Следует срочно ввести постоянную международную мониторинговую миссию на Азовском море.

Об этом заявил лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью "Радио Свобода" во время своего визита в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель 5 октября.

Он подчеркнул, что конфликт на Азове - "часть плана агрессии России против Украины": "Аннексия Крыма, далее Донецк и Луганск, дальше Путин надеялся, что он захватит Мариуполь, Херсон, дойдет до Одессы, дотянет полностью цепь до Приднестровья".

"Это был изначальный план Путина. Он думал, что его там с караваями будут встречать, а встретили вооруженные украинцы, которые сражаются за свою страну", - сказал он.

План вполне понятен, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Изолировать Мариуполь, дестабилизировать его, попытаться реализовать план захвата дальнейших территорий Украины".

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Арсений Яценюк подчеркнул, что украинские Военно-морские силы увеличивают свое присутствие, но "оно недостаточно, несмотря на то, что мы отстроили армию". Он отметил, что Украина воюет с ядерной державой, "которая тратит десятки миллиардов долларов на свои вооруженные силы".

"Я считаю, что страны-члены НАТО, а не только США, должны принять решение о поставке военных судов для охраны Азовского моря. Что касается политических аспектов, то, конечно, мы не хотим эскалации. Но мы не допустим, чтобы Россия заблокировала Азов и заблокировала Мариуполь. Поэтому я считаю, что следует срочно ввести постоянную международную мониторинговую миссию на Азовском море", - подчеркнул Арсений Яценюк.