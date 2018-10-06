Болгарская православная церковь отказалась обсуждать с РПЦ украинскую автокефалию

Накануне председатель Верховной Рады официально пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину.

Болгарская православная церковь в пятницу отклонила призыв РПЦ провести переговоры для обсуждения выхода Украинской православной церкви из-под влияния Москвы.

Как сообщает Reuters, российский патриарх Кирилл обратился ко всем ветвям православного мира с призывом обсудить ситуацию вокруг церковной жизни в Украине.

Однако Священный Синод болгарской церкви, высший исполнительный орган, заявил, что письмо Кирилла будет отправлено на рассмотрение специальной комиссии, а это, как отмечает агентство, фактически является уклонением от российского предложения.

Читайте такжеЧасть архиереев УПЦ МП также обратилась к Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию – Парубий

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

Накануне, 5 октября, спикер украинского парламента Андрей Парубий официально пригласил в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.