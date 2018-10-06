Часть архиереев УПЦ МП также обратилась к Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию – Парубий

Председатель ВР Андрей Парубий во время встречи в Грузии с грузинским патриархом Илией II заявил, что часть архиереев Московского патриархата в Украине были среди тех, кто обратился к всесвятейшему патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Единой украинской православной церкви томос об автокефалии.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал грузинского патриарха Илию II поддержать инициативу вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Единой украинской православной церкви томоса об автокефалии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата ВР, встреча состоялась 5 октября в рамках рабочего визита Парубия в Грузию для участия в работе инаугурационной сессии Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины.

«Украинский парламент - Верховная Рада Украины, президент Украины, все иерархи Украинской православной церкви Киевского Патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, часть архиереев Московского патриархата в Украине обратились к всесвятейшему патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Единой Украинской православной церкви томос об автокефалии, ведь этого хотят большинство православных украинцев, это залог единства нашей церкви, это залог единства нашего народа», - отметил Парубий.

Читайте такжеПредоставление автокефалии на финишной прямой: Варфоломея официально пригласили в Украину (видео)

Председатель Верховной Рады рассказал святейшему патриарху о военной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины.

Патриарх Илия II отметил, что грузинская церковь ежедневно горячо молится за мир и единство в братской Украине.

«Мы рассчитываем, что эта сложная проблема в Украине будет решена положительно. Грузинская Православная Церковь тоже прошла очень сложный путь к получению автокефалии», - подытожил патриарх Илия II.

Справка. УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.