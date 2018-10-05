Стало известно, какого украинского дипломата высылают из Венгрии

Несчастливый жребий вытащил Дмитрий Керечанин, дипломат из Ужгорода, который работал в консульском отделе.

Министерство иностранных дел Венгрии высылает из посольства в Будапеште украинского дипломата Дмитрия Керечанина.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" Паспорта нон грата: что будет с украинско-венгерскими отношениями после высылки консулов.

"Несчастливый жребий вытащил Дмитрий Керечанин, дипломат из Ужгорода, который работал в консульском отделе нашего посольства в должности первого секретаря", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, украинский дипломат значительной мере стал "стрелочником" в конфликте Будапешта и Киева.

"Претензий к нему венгерские власти не имели, просто надо было наказать кого-то", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, 4 октября консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов. В ответ на это Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.