Стало известно, какого украинского дипломата высылают из Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии высылает из посольства в Будапеште украинского дипломата Дмитрия Керечанина.
Об этом говорится в статье "Европейской правды" Паспорта нон грата: что будет с украинско-венгерскими отношениями после высылки консулов.
"Несчастливый жребий вытащил Дмитрий Керечанин, дипломат из Ужгорода, который работал в консульском отделе нашего посольства в должности первого секретаря", - сказано в сообщении.
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Как отмечается, украинский дипломат значительной мере стал "стрелочником" в конфликте Будапешта и Киева.
"Претензий к нему венгерские власти не имели, просто надо было наказать кого-то", - говорится в статье.
Как сообщал УНИАН, 4 октября консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов. В ответ на это Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.