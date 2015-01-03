Президент Чехии назвал Яценюка "премьером войны"

Чешский президент Милош Земан считает председателя правительства Украины Арсения Яценюка "премьером войны", который не хочет мирного разрешения нынешних проблем страны, сообщает РИА Новости.

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"Судя по некоторым высказываниям премьера Яценюка, полагаю, что это, скорее, "премьер войны", потому что он не хочет мирного решения, которое рекомендует Европейская комиссия, но хочет эту проблему решить силой", — заявил президент в интервью пражской газете Pravo, опубликованном в субботу.