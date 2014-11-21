Чехия принимает во внимание позицию украинской стороны о "неприемлемых заявлениях Земана" - МИД

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Чехии Михаэла Лагронова, сообщает Еspreso.tv.

Она подтвердила, что посол Чехии в Украине Иван Почух был вызван в украинское дипломатическое ведомство, где ему разъяснили позицию украинской стороны.

"Мы принимаем во внимание то, что нам заявила украинская сторона, и будем дальше заниматься этим делом", - Михаэла Лаґронова.

Со своей стороны, пресс-секретарь канцелярии президента Чехии Йиржи Овчачек заявил: "Мы не будем вмешиваться во внутренние дела Украины. Я подчеркиваю, что господин президент в минувшее воскресенье провел в Братиславе очень дружеский разговор со своим украинским коллегой Петром Порошенко".

Реакция украинского МИДА на высказывания Милоша Земана в отношении Украины попала в центр внимания чешских СМИ. Чешский информационный канал ČT24 сообщает, что "Киев протестует против высказываний Милоша Земана" и вызвал "на ковер" посла Чехии в Украине Ивана Почуха.

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Напомним, дипломатический инцидент вызвало интервью, которое 16 ноября дал президент Чехии российскому "Первому каналу". В нем Милош Земан раскритиковал санкции ЕС в отношении России, а также заявил, что события в Украине являются гражданской войной.

"В Украине - гражданская война. Нам не надо заниматься какими-то мечтами относительно поддержки Украины, потому что в условиях гражданской войны экономическая поддержка - это полная чушь", - сказал Земан российскому телеканалу.

В течение последнего времени в Чехии проходили протесты против "пророссийской политики президента Милоша Земана"