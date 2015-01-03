ВВС: Меркель обсудит с Кемероном в Лондоне украинский вопрос

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 7 января посетит Лондон, чтобы обсудить с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кемероном ситуацию в Украине и состояние европейской экономики.

Как пишет ВВС-Украина, об этом 2 января сообщили пресс-службы обоих лидеров.

В пределах переговоров на Даунинг-стрит речь также пойдет о подготовке к очередному саммиту G7, который должен состояться в июне в Баварии.

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Вице-спикер правительства Германии Георг Штрайтер сообщил: «Федеральный канцлер Меркель будет говорить с премьер-министром Кемероном о двусторонних отношениях, вопросах европейской и международной политики».

Как напоминается, одна из предыдущих встреч на Даунинг-стрит состоялась в феврале 2014 года.