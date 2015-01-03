Аваков: После отказа от бланков ЕДАПС удалось сэкономить 108 млн. грн

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Многолетний договор с ЕДАПС расторгнут. Близко к завершению расследование уголовного дела о возможных злоупотреблениях и коррупции в МВД, в системе выпуска и реализации гражданам Украины бланков паспортов и других документов. Речь о сотнях миллионов гривен. Но речь не только о деньгах. Речь о государственной безопасности.

Вот отрывок одного из документов, приобщенных к уголовному делу, по которому продолжается расследование: "... Кроме того, фактически, государство было отстранено от процедуры изготовления и персонализации паспортов своих граждан, а ЕДАПС имел возможность выдавать любые паспорта на любое имя. Ни один паспортный контроль не мог обнаружить подделки, поскольку паспорт соответствовал всем критериям защиты".

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Сейчас бланки паспортов и система их учета и реализации - в руках государственных предприятий и государственных органов. Всю продукцию необходимую МВД изготовляет государственный Полиграфкомбинат "Украина". Только за последние три квартала на бланках паспортов, водительских удостоверениях, от бывших ЕДАПСовських цен, удалось сэкономить для страны 108 млн. грн" , - написал министр.

"В результате принятых мер, несмотря на общее повышение цен на сырье, девальвацию гривны - удалось уменьшить стоимость бланковых документов, которые ранее покупались в консорциуме ЕДАПС", - отметил Аваков, приведя ряд примеров.

"Заграничный паспорт стоил в 2013 году - до 800 грн. В 2014 - после наших действий - стал стоить 120 грн. Разница 630 грн!

Свидетельство о регистрации транспортного средства в 2013 году стоило - 198 грн, а в 2014 стало стоить 114 грн. Разница 84 грн.

Удостоверение водителя стоило в 2013г - 198 грн, а в 2014 - 114 грн. Разница-84грн", - констатировал министр.