Яценюк и Меркель обсудят вопросы сдерживания агрессии России и поддержки национального курса Украины

Предыдущая встреча Ангелы Меркель и Арсения Яценюка состоялась 14 ноября 2016 года.

«Пока у нас дома будет продолжаться выяснение отношений между главными политическими конкурентами, кто-то должен говорить о подлинном портрете Украины. Таково видение нашей команды», - написал Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины и дипломатический советник премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2014-2016 годах в своем Facebook относительно завтрашней встречи Арсения Яценюка с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Он напомнил, что предыдущая встреча Ангелы Меркель и Арсения Яценюка состоялась 14 ноября 2016 года: «За это время в Германии состоялись парламентские выборы и завершилось длительное формирование правительственной коалиции. Но коммуникация между обеими командами оставалась неизменной».

Их диалог сосредоточен прежде всего на двух вопросах - делу международного сдерживания агрессии России и поддержке нашего национального курса, который начался правительствами Украины в 2014-16 годах, подчеркнул Даниил Лубкивский: «Перед этим курсом был и сохраняется очень много угроз. Этот курс имеет многих сильных противников и врагов. Но он не имеет никаких вменяемых и грамотных альтернатив».

«Наша международная команда никогда не говорит заграницей с узкой или персональной точки зрения. Это факт, который хорошо знают наши партнеры. Именно поэтому в наших взаимоотношениях больше всего ценится доверие и желание донести объективные оценки», - написал он.

Во время завтрашней встречи Арсения Яценюка и Ангелы Меркель, подчеркнул он, речь пойдет «об оценке ситуации в Украине и вокруг нашего государства»: «Для Арсения Яценюка это будет возможность продемонстрировать картину настроений и ожиданий украинцев. Речь пойдет не о предположениях. Тезисы будут основываться на публичных и аргументированных данных авторитетных социологических служб - «Рейтинга» Деминициатив", Центра Разумкова, Киевского международного института социологии, Института Ґеллапа и других».

Так, напомнил советник Арсения Яценюка, 70% украинцев выступают за членство в НАТО. 50% - за членство в ЕС. 80% украинцев в первую очередь ожидают от членства в ЕС не прямой финансовой выгоды, а широких возможностей и большей защиты главных человеческих ценностей: «Это - исключительный показатель».

60-70% украинцев адекватно называют агрессию России самой большой угрозой нашему государству: «62% украинцев готовы воевать за Украину. В Европе такой показатель выше только в Финляндии.70% украинцев верят, что нам удастся преодолеть угрозы и трудности», - отметил Даниил Лубкивский.

«Это - очень красноречивые цифры. Они свидетельствуют о стратегическом выборе Украины, который не сумели изменить война, экономические трудности или демагоги», - написал он.

Выбор Украины должны с уважением понимать партнеры, подчеркнул Даниил Лубкивский: «Его вынуждены осознавать враги: этот выбор не удастся мирно развернуть на новый курс ни Кремлю, ни его политической агентуре, ни московским медиа в Украине, которые представляют из себя украинские», - написал советник Арсения Яценюка.

Даниил Лубкивский сообщил, что на встречах в Берлине Арсений Яценюк «будет говорить о безопасность положение на Донбассе, Азове и в Крыму, о геополитической угрозе Северного потока-2, об опасности возвращения России к Парламентской ассамблее Совета Европы, об атмосфере давления и шантажа, которая надвигается на Украину со стороны влиятельных политических кругов ближайших западных соседей».

«В Берлине речь пойдет и о подготовке к сложным, рубежных, следующих двух лет», - написал он.

Команда Арсения Яценюка, подчеркнул Даниил Лубкивский, «везет в Берлин непростые тезисы»: «Но мне нравятся приведенные цифры. Они добавляют надежды. Они отражают стратегическую волю. И это важнее, чем что-либо другое», - написал Даниил Лубкивский.