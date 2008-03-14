Тимошенко заставит Винского пересесть с Мерседеса на дрезину?

Премьер Юлия Тимошенко не видит причины обвинять министра транспорта и связи Иосифа Винского за то, что он ездит на дорогом служебном автомобиле. Об этом сообщает "Сегодня". "Мы сделаем все для того, чтобы Иосиф Винский ездил на дрезине. Он же министр транспорта, да? - Пусть ездит", - сказала Ю.Тимошенко сегодня на пресс-конференции. .

"Я думаю, что Иосиф Винский - очень скромный человек, и он никогда себе не позволит никаких злоупотреблений. Я горжусь тем, что сегодня в правительстве такая команда, и когда я слышу, что дочь, например, бывшего Президента страны (Елена Франчук - ред.), в принципе, будучи только дочерью (Леонида Кучмы - ред.), покупает особняки по 80 млн. фунтов стерлингов, и когда это становится новостью в мире, а не только в Украине, на это нужно обращать внимание. И я хочу спросить: когда все-таки наступит то время, когда высокие должностные лица будут нести ответственность за то, что они ограбили Украину таким масштабным образом? А Иосиф Винский будет и далее скромным человеком и будет очень скромно ездить", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, дочь экс-президента Леонида Кучмы, глава фонда "АнтиСПИД" Елена Франчук приобрела дорогой особняк в лондонском районе Кенсингтон и установила новый мировой рекорд цены на недвижимость. Особняк площадью 2 тыс. кв.м обошелся в 80 млн. фунтов (800 млн.грн.). В 2006 году в рейтинге самых дорогих коттеджей мира в журнале "Forbs" этот дом занял пятое место.

В Кабмине Юлии Тимошенко вспыхнул крупный "автомобильный" скандал. Интернет-ресурс "Украинская правда"обнародовал информацию о закупке подотчетной Минтрансу госкомпании "Служба международных автомобильных перевозок" (СМАП) роскошного автомобиля Mercedes Benz S500L 4Matic. Разъезжающим на этом авто был замечен сам министр транспорта Иосиф Винский, бывший социалист, который после создания в 2006 году "антикризисной коалиции" между Партией Регионов, СПУ и Компартией перешел в лагерь Тимошенко. Такой автомобиль стоит в базовой комплектации от $250 000, оснащен вибромассажером, подогревом сидений, а кресла в нем могут подстраиваться под фигуру пассажиров.

Правда, сам Винский утверждает, что ему неизвестны подробности появления в автопарке Минтранса такого дорогого авто: "Я не знаю, на каком автомобиле я езжу — какой дали, таким и пользуюсь", — говорит министр и добавляет, что сначала "ездил на своем Мерседесе 350-й модели".

Кстати, перед парламентским голосованием по кандидатурам на посты министров депутатам раздали в том числе и налоговую декларацию Винского. Там указано, что в собственности самого Иосифа Викентиевича и его семьи было три авто: Рено "Шафран", Ниссан "Патрол" и Фольксваген "Поло", о наличии Мерседеса 350-й модели, о котором говорил Винский, там речи не было, а купить авто за 800 тысяч гривен при 200 тысячах гривен годового дохода вряд ли он мог себе позволить. Можно, конечно, предположить, что Мерседес 350-й модели Винский арендовал, и поэтому считал его "своим". По данным компании "VIPCAR", предоставляющей аренду элитных авто, сутки проката стоили бы министру $840.