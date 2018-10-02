Алексей Савченко: «Показывайте всему миру, что мы - украинцы»

Алексей Савченко призвал николаевцев не бояться показывать свою национальность, гордиться языком, историей, наследием и церковью.

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко призвал николаевцев не бояться показывать свою национальность, гордиться языком, историей, наследием и церковью.

Об этом глава области заявил в эфире одного из местных телеканалов.

«В основном восприятия всего украинского происходит за счет того, что якобы мы его навязываем, и люди это отталкивают. Я понимаю, когда человек всю свою жизнь сны видит на русском языке, общается на русском языке, всю свою жизнь прожил русскоязычно, но я хочу сказать, что мы не навязываем свою позицию. Нет. Мы говорим, что мы - украинцы. Мы вот такие. Это наш язык, это наше наследие, это наши символы, это наша история, это наша церковь. Я понимаю, что сегодня вы живете в нашем государстве, в нашей стране, вы граждане Украины. Конституция четко определила - защищает вас и дает вам возможности, полномочия, дает вам ответственность, поэтому, друзья мои, показывайте всему миру, что мы вот такие и что мы украинцы. Почему все молчат, а приезжая на курорты или еще куда-нибудь начинают показывать свою национальность. Надо здесь не прятать, надо здесь не бояться, надо здесь понимать, что украинское - это хорошо», - отметил Алексей Савченко.