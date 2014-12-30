Боевики пошли в наступление на Пески
23:22, 30 декабря 2014Политика
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В селе Пески под Донецком начался бой: боевики пошли в наступление.
REUTERS
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замкомбата "ОУН", который базируется в Песках, Борис Гуменюк.
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"Сепары давят на наши позиции с трех сторон. Работают минометы, артиллерия, стрелковое оружие. Только что получил тяжелое ранение в голову боец Батальона "ОУН" "Белый". Собратья из Правого сектора оказывают ему медицинскую помощь", - пишет он.
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