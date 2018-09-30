Порошенко ответил на вопрос о коррупции: заявления Соломатиной неправда, а Онищенко - преступник

Порошенко назвал неправдой обвинения экс-главы департамента финконтроля НАПК Соломатиной относительно вмешательства властей в работу агентства.

Президент Петр Порошенко назвал неправдой обвинения экс-главы департамента финконтроля Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Анны Соломатиной относительно вмешательства властей в работу агентства и заявил, что НАПК является независимым органом.

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Об этом он заявил в интервью программе GPS на телеканале CNN, отрывок которого показан на сайте телеканала, передает Украинская правда. Ведущий спросил Порошенко о заявлении Соломатиной в 2017 году относительно того, что представители Администрации президента вмешивались в работу НАПК.

"Это неправда, потому что они (НАПК - ред.) полностью независимые. Это абсолютно подтверждено всеми. Оно (агентство – ред.) точно не находится ни под каким влиянием президента", - заверил Порошенко.

Когда же ведущий пытался спросить о заявлениях экс-нардепа Александра Онищенко, который утверждал, что президент Петр Порошенко вынуждал его договариваться с народными депутатами о голосовании за законопроекты за деньги, Порошенко перебил его словами: "Онищенко – преступник".

"Он должен приехать в Украину и дать показания в суде и отвечать за свое преступление, потому что он имеет очень серьезное обвинение в коррупции", - добавил президент.

Он подчеркнул, что Онищенко обвиняет не он, а независимый антикоррупционный орган.

Кроме того, Порошенко заявил, что в Украине создана независимая антикоррупционная инфраструктура. "Доволен ли я результатами работы этой антикоррупционной инфраструктуры? Нет. Я бы хотел, чтобы больше коррупционеров сидели в тюрьме, но все верят, что она является независимой", - сказал он.

"Я не доволен, но я могу точно сказать, что ситуация сейчас значительно лучше, чем два, три или четыре года назад", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года экс-глава департамента финконтроля Нацагентства по предотвращению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному к себе человеку. Позже Саламатина даже обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП.

В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Александра Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Он выехал из Украины в июле 2016 года - после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

В марте 2018 года Онищенко заявил, что имеет по крайней мере одну запись разговора, где президент Петр Порошенко якобы ему угрожает уголовными делами, "если кое-кто не будет голосовать за его законодательство".