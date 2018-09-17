"Виза есть": Онищенко показал свой мультишенген

Беглый нардеп Александр Онищенко опроверг информацию по поводу того, что Германия отказала ему в визе.

После того как в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия отказала в визе и виде на жительство беглому украинскому нардепу Александру Онищенко, он прокомментировал эту ситуацию.

Об этом пишет "Страна".

Читайте такжеОнищенко остался у разбитого корыта в Германии: СМИ рассказали, как депутату-беглецу отказали в визе

"Нет ничего печальнее обиженного журналиста. Если помните, некоторое время назад выиграл суд у Deutsch Well по ложной статье о том, что я подал документы на получение гражданства. За ложь издание обязали снять все публикации по теме. Кроме того, суд уточнил, что при повторной публикации подобной чуши они уплатят штраф в 250 000 евро. Сегодня обиженный и униженный автор того же СМИ пишет, что у меня визы нет. Показываю для недоучек - виза есть. И друзья, начинайте работать по европейским стандартам. А это значит, работать с первоисточниками, а не с консультантами по улице Банковая", - написал Онищенко на своей странице в Facebook.

Судя по фотографии, виза действительна до 13 февраля 2019 года.

Онищенко также рассказал, что на данный момент является резидентом Испании и отчитывается в этой стране по своим доходам.