Сытник прокомментировал исчезновение вещдока по делу Онищенко – мобильного телефона

В деле Онищенко был потерян мобильный телефон свидетеля, который ему должны были вернуть.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник опровергает, что в деле народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування», детективы НАБУ потеряли вещественное доказательство - мобильный телефон.

Об этом Сытник заявил в интервью телеканалу UA: Перший.

В частности, директор НАБУ опровергает, что речь идет о мобильном телефоне самого Онищенко.

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«Это не правда. В рамках этого дела было изъято много техники. Впоследствии выяснилось, что когда было решение суда о возвращении свидетелю телефона, то выяснилось, что его нет», - сказал он.

Также он добавил, что сейчас управлением внутреннего контроля НАБУ зарегистрировано уголовное производство и выясняется, куда исчез этот телефон, «если будет установлена вина сотрудников НАБУ, то будут приняты меры реагирования, в том числе криминального характера».

Справка УНИАН. Онищенко является фигурантом дела об организованной преступной группировке, которая нанесла государству ущерб на сумму свыше 3 млрд грн. Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, бежал из Украины.