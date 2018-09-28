Переданные Украине катера "Айленд" очень эффективны в умелых руках - вице-адмирал США

В умелых руках эти катера являются многосторонними и очень эффективными - их персонал может помогать при стихийных бедствиях, защите жизней на море и оборонительных операциях, подчеркнул вице-адмирал.

Во время церемонии передачи ВМС Украины двух патрульных катеров типа "Айленд" вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер заявил, что береговая охрана использует эти суда с 1986 года, и они являются "важным элементом в обеспечении безопасности".

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Об этом сообщает "Радио Свобода". "12 таких кораблей все еще находятся в эксплуатации. Они служат в США и Юго-Восточной Азии. По мере того, как береговая охрана улучшает и модернизирует свои активы, мы передаем корабли "Айленд" в Пакистан, Грузию и Коста-Рику, помогая повысить безопасность на море для этих наций", - рассказал вице-адмирал.

"Я уверен, что эти корабли также отслужат великолепную службу в Военно-морском флоте Украины. В умелых руках эти катера являются многосторонними и очень эффективными. Их персонал может помогать при стихийных бедствиях, защите жизней на море и оборонительных операциях", - подчеркнул он.

Макалистер пообещал, что сотрудники Береговой охраны проведут тренировки для личного состава ВМС Украины, чтобы подготовить их к управлению катерами.

"Мы с нетерпением ждем начала процесса передачи и работы с нашими украинскими партнерами для того, чтобы доставить эти замечательные катера, которые так хорошо послужили Соединенным Штатам", - отметил вице-адмирал, передает пресс-служба украинского президента.

Как сообщал УНИАН, США передали Украине два патрульных катера типа "Айленд". Оба патрульных катера, построенные 40 лет назад, способны выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.

Передача катеров Береговой охраны вызвана возрастающим напряжением между Украиной и РФ в Азовском море в течение последних недель. И Киев, и США обвиняют Москву во вмешательстве в украинское судоходство в регионе.