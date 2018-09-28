Украина является де-факто восточным флангом НАТО - Порошенко

Помощник Министра обороны США отметил, что Россия проводит военную операцию в стране-партнере НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является де-факто восточным флангом НАТО.

Об этом Порошенко сказал во время посещения базы Береговой охраны США «Балтимор» в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил чрезвычайную важность сегодняшней передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса Island и назвал это «подтверждением того, насколько важна Украина для будущего всего свободного мира».

«Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», - сказал он.

Читайте такжеСША является мировым лидером в оказании помощи Вооруженным Силам Украины - Порошенко

В свою очередь, помощник Министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция Соединенных Штатов неизменна в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Россия оккупировала Крым и продолжает конфликт на Донбассе, и пытается изменить границы используя силу. Российская агрессия не является только угрозой для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка», - отметил он.

Помощник Министра обороны также добавил, что Россия проводит военную операцию в стране-партнере НАТО, Россия продолжает распространять пропаганду и дезинформацию, подрывая правительства по всему миру и угрожая миру и стабильности во всем мире. «Мы не можем воспринимать манипуляции России на Востоке Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки передали Украине первых два 34-метровых патрульных катера класса "Айленд" (Island). Порошенко заявил, что эти корабли "станут еще одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами".

Ранее, в марте этого года журналисты программы "Схемы" выпустили расследование, в котором говорилось, что ввоз из США двух патрульных катеров класса Island формально затягивается украинскими властями с 2014 года путем бюрократических процедур. При этом журналисты предположили, что истинной причиной этому может быть коммерческий интерес завода Петра Порошенко «Кузница на Рыбальском», который строит на государственный заказ военные катера.

Журналисты также узнали, что катера производства завода Порошенко по характеристикам будут слабее чем американские, но стоят в шесть раз больше.