В ВМС рассказали, когда Украина получит от США два патрульных катера

Министерство обороны Украины уже сообщил американской стороне о готовности получить катера.

Командование ВМС ВС Украины завершает проработку контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд" от США.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил ВС Украины.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что Украина получает катера бесплатно, но государство потратит средства на их транспортировку, подготовку экипажей и другие сопутствующие расходы.

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“Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по ее реализации в рамках действующего законодательства, но сейчас такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки”, - рассказал Воронченко.

Министерство обороны Украины уже сообщил американской стороне о готовности получить катера. В настоящее время ожидается сообщение от Вашингтона относительно проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта. Во время этой конференции планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ.

Непосредственный процесс передачи катеров начнется после подписания вышеуказанного контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа "Айленд".

Напомним, на прошлой неделе журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что ввоз из США двух патрульных катеров класса Island формально затягивается украинскими властями с 2014 года путем бюрократических процедур. При этом журналисты предположили, что истинной причиной этому может быть коммерческий интерес завода Петра Порошенко «Кузница на Рыбальском», который строит катера по государственному заказу.

Журналисты также узнали, что катера производства завода Порошенко по характеристикам будут слабее чем американские, но при этом они стоят в шесть раз больше.