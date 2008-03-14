НУ-НС наседает на Яценюка

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” настаивает, чтобы на следующей пленарной неделе Верховная Рада вернулась к рассмотрению вопроса об отмене депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО сегодня в интервью журналистам после окончания заседания лидеров депутатских фракций с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

По его словам, фракция НУ-НС настаивает, чтобы этот вопрос был рассмотрен в четверг, 20 марта, первым вопросом.

«Это принципиальная позиция, которая требует своего решения», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что на сегодня есть все регламентные основания, чтобы парламент вернулся к рассмотрению этого вопроса.

По его словам, соответствующий законопроект после своего принятия должен быть направлен в Конституционный Суд для предоставления заключения. При этом, отметил лидер фракции НУ-НС, коалиция соглашается на то, чтобы рассматривался не только ее законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, но и законопроект фракций меньшинства.

«Поскольку коалиция первым обязательством имеет отмену депутатской неприкосновенности, то это должно быть рассмотрено», - сказал он.