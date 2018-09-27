Главы МИД Украины и Италии обсудили продление санкций ЕС против России

Стороны обсудили практическую поддержку итальянской стороны инициатив Украины по восстановлению мира на оккупированной части Донбасса.

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Италии Энцо Моаверо Миланези обсудили необходимость продления санкций Европейского Союза, введенных против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, в рамках участия украинской делегации в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Климкин провел встречу со своим итальянским коллегой.

В частности, в контексте председательства Италии в ОБСЕ стороны обсудили практическую поддержку итальянской стороной инициатив Украины по восстановлению мира на оккупированной части Донбасса.

Читайте такжеПремьер Италии: отменить санкции против России было бы "немыслимо"

"Особое внимание было уделено вопросу продления санкций против РФ", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились о дальнейших шагах по развитию двусторонних отношений, включая проведение очередного заседания украинско-итальянской совместной межправительственной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 28 августа посол Украины в Италии Евгений Перелыгин подтвердил, что новое правительство Италии во главе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, которого на эту должность выдвинули пророссийские популистские партии «Движение пяти звезд» и «Лига», намерено блокировать решение о продлении санкций Европейского Союза против Российской Федерации. По словам посла, декабрь должен стать решающим в отношении возможного блокирования Италией решения о продлении санкций ЕС против РФ.

В июле вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал оккупацию Крыма Российской Федерацией в 2014 году законной, а Революцию достоинства в Украине «псевдореволюцией». Он выступает за отмену санкций против РФ.