Климкин ответил на слова главы МВД Италии: кто оправдывает аннексию Крыма, обязательно за это заплатит

Глава МВД Италии является представителем партии "Лига", которую подозревают в тесных связях с правящей партией Кремля "Единая Россия", и в частности, в получении финансирования.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что тем лицам, которые оправдывают аннексию Крыма Российской Федерацией и нарушение международного права, вызванное такими действиями, придется заплатить.

Об этом глава украинского МИД заявил в Twitter.

"Кто оправдывает аннексию, кто не верит, что существует международное право - обязательно за это заплатит. Так оно всегда было в истории. А что касается Майдана - оставьте нам право говорить, что это было и как. Ведь это сделано украинцами. И за свободу мы заплатили свою очень большую цену", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал оккупацию Крыма Российской Федерацией в 2014 году законной, а Революцию достоинства в Украине «псевдореволюцией». Он выступает за отмену санкций против РФ.

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Известно, что Сальвини является представителем партии "Лига" (прежнее название "Лига Севера"), которую подозревают в тесных связях с руководящей партией Кремля "Единая Россия", и в частности, в получении финансирования. В то же время Сальвини отрицает, что его партия финансируется российскими деньгами.

Журналисты издания The Washington Post попросили его прокомментировать обвинения, что его партия "Лига" (прежнее название "Лига Севера") принимает средства от российской правящей партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия".

"Это фальшивые новости. Мы судимся с теми, кто сообщает об этом. Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни рубля или ни одного доллара", - утверждает Сальвини.

В то же время о существовании соглашения между партиями "Лига" и "Единая Россия" министр ответил: "Да, это было политическое соглашение, о котором проходила трансляция во всемирной сети. Предметом соглашения было сотрудничество между молодежными движениями в культурных и экономических вопросах, так же, как и с другими партиями, такими как "Национальный фронт" во Франции и Австрийской партией свободы".