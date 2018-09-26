Президенты Украины и Хорватии обсудили энергетическую безопасность в Европе

Порошенко также поблагодарил хорватскую сторону за весомую гуманитарную и экспертную помощь Украине.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обсудили энергетическую безопасность на Европейском континенте.

Об этом президент Украины сообщил на своей странице в Facebook.

«С президентом Республики Хорватия Колиндой Грабар-Китарович обсудили энергетическую безопасность на Европейском континенте. Спасибо хорватской стороне за весомую гуманитарную и экспертную помощь Загреба нашему государству», - написал Порошенко.

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Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, встреча президентов Украины и Хорватии состоялась во время 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях.

Во время встречи Порошенко также поблагодарил хорватскую сторону за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду на продолжение активного двустороннего политического диалога между Украиной и Хорватией.

Также президент Украины пригласил президента Хорватии посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан обсудили вымогательство и запугивание со стороны России, которые она осуществляет при помощи своих энергетических проектов.