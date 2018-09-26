Климкин и первый заместитель госсекретаря США обсудили вымогательство и запугивание России

Стороны также обсудили продолжение предоставления Украине масштабной помощи США, в том числе в сфере безопасности и обороны.

Глава МИД Украины Павел Климкин и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан обсудили вымогательство и запугивание со стороны России, которые она осуществляет с помощью своих энергетических проектов.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, передает Голос Америки.

Павел Климкин встретился с Джоном Салливаном в Нью-Йорке в рамках работы 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Они обсудили ряд вопросов, включая совместными усилиями против вредного влияния России, использование Россией энергетических проектов ради вымогательства и запугивания Украины и других европейских союзников", - говорится в сообщении Госдепа.

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Также был обсужден прогресс Украины в имплементации политических и экономических реформ.

"Заместитель государственного секретаря подчеркнул, что США не признают попытку аннексии Крыма Россией, и отметил мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США", - говорится в заявлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, стороны обсудили "широкую тематику украинско-американских отношений, продолжение предоставления Украине масштабной помощи США, в том числе в сфере безопасности и обороны, вопросы противодействия российской агрессии, в частности в сфере кибернетической безопасности, применение санкционного режима против России, проблематику реализации проекта "Северного потока-2".

Напомним, ранее в Соединенных Штатах Америки выразили поддержку Украине в вопросе получения автокефалии православной церкви.