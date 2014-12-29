Порошенко считает своего сына самостоятельным политиком

Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции, комментируя мнение о том, что президент провел своего сына в Раду, сообщает Украинская правда.

"Мой сын прошел по мажоритарке как самостоятельный политик, набрал одно из самых больших количеств голосов по мажоритарному округу и имеет право в 30 лет на определение собственного пути", - заявил он.

Читайте такжеПорошенко не мотивирует второй срокПри этом он признал, что журналисты имеют право оценивать его сына как политика и интересоваться его деятельностью у президента, а тот обязан на эти вопросы отвечать.

"Я считаю, что это тоже - признак демократической страны, за которую я борюсь", - заверил он.